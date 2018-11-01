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Suriye'ye yağ götürülen TIR, alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

KİLİS'te, ayçiçeği yağı dolu TIR, bilinmeyen nedenle alev aldı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, ayçiçeği yağı dolu TIR, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Suriye'nin Çobanbey kasabasına ayçiçeği yağı götüren Cengiz Köse yönetimindeki 79 EF 124 plakalı TIR'ın 79 DL 421 plakalı dorsesi, Yavuzlu köyünde, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracı sağa çekip, itfaiyeye haber veren Köse, bu sırada yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Çevrede bulunanlar arasında paniğe yol açan yangın, ihbarla gelen itfaiye görevlilerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yavuzlu köyündeki elektrik hatları ile çevredeki evlerden birinin dış cephesinin zarar gördüğü yangında TIR ise kullanılamaz hale geldi.

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