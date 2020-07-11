Suriye'ye Yardım Tasarısı Bir Kez Daha Rusya ve Çin'in Vetosuna Takıldı

Rusya ve Çin, Suriye’ye Türkiye üzerinde insani yardımın devamı konusundaki tasarıyı ikinci kez BM Güvenlik Konseyi’nde veto etti. Böylece dün itibariyle süresi dolan kararın geçerliliği uzatılamadı ve yürürlükten kalkmış oldu.

Türkiye üzerinden Suriye’ye insani yardımların gönderilmesini sağlayan tasarının geçerlilik süresi 10 Temmuz tarihinde doluyordu. Haftabaşında bu sürenin yeniden 6 ay uzatılmasıyla ilgili öneri Rusya ve Çin’in vetosuna takılmıştı. Ardından Rusya’nın getirdiği tasarı da Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmemişti. Dün sürenin uzatılması için ikinci kez gündeme getirilen tasarı yeniden Rusya ve Çin tarafından reddedildi.

Söz konusu tasarıya Çin ve Rusya dışında güvenlik konseyinin 13 üyesi kabul oyu vermesine karşılık Çin ve Rusya’nın vetosu nedeniyle karar kabul edilemedi.

Rusya’nın getirdiği tasarıdaysa Suriye’ye iki olan yardımların geçiş noktasının bire düşürülmesi öngörülüyordu. Ancak güvenlik konseyi üyeleri bunun yardımdan çok Rusya’nın askeri hedeflerine hizmet etmek amacında olduğu eleştirisiyle tasarıya çoğunlukla hayır oyu verdi. Cuma günü geç saatlerde Rusya’nın tasarısı da yeniden oylandı ancak bir kez daha reddedildi.