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Suriye'ye Yardım Tasarısı Bir Kez Daha Rusya ve Çin'in Vetosuna Takıldı

11.07.2020 13:00 | Son Güncelleme

Rusya ve Çin, Suriye’ye Türkiye üzerinde insani yardımın devamı konusundaki tasarıyı ikinci kez BM Güvenlik Konseyi’nde veto etti.

Suriye'ye Yardım Tasarısı Bir Kez Daha Rusya ve Çin'in Vetosuna Takıldı

Rusya ve Çin, Suriye’ye Türkiye üzerinde insani yardımın devamı konusundaki tasarıyı ikinci kez BM Güvenlik Konseyi’nde veto etti. Böylece dün itibariyle süresi dolan kararın geçerliliği uzatılamadı ve yürürlükten kalkmış oldu.

Türkiye üzerinden Suriye’ye insani yardımların gönderilmesini sağlayan tasarının geçerlilik süresi 10 Temmuz tarihinde doluyordu. Haftabaşında bu sürenin yeniden 6 ay uzatılmasıyla ilgili öneri Rusya ve Çin’in vetosuna takılmıştı. Ardından Rusya’nın getirdiği tasarı da Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmemişti. Dün sürenin uzatılması için ikinci kez gündeme getirilen tasarı yeniden Rusya ve Çin tarafından reddedildi.

Söz konusu tasarıya Çin ve Rusya dışında güvenlik konseyinin 13 üyesi kabul oyu vermesine karşılık Çin ve Rusya’nın vetosu nedeniyle karar kabul edilemedi.

Rusya’nın getirdiği tasarıdaysa Suriye’ye iki olan yardımların geçiş noktasının bire düşürülmesi öngörülüyordu. Ancak güvenlik konseyi üyeleri bunun yardımdan çok Rusya’nın askeri hedeflerine hizmet etmek amacında olduğu eleştirisiyle tasarıya çoğunlukla hayır oyu verdi. Cuma günü geç saatlerde Rusya’nın tasarısı da yeniden oylandı ancak bir kez daha reddedildi.

Diplomatlar bir uzlaşı sağlamak konusunda çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Güvenlik Konseyi Suriye’ye sınırları üzerinden yardım ulaştırılmasına ilişkin tasarıyı ilk olarak 6 yıl önce kabul etmişti. Daha önce Ürdün ve Irak da Suriye’ye yardımların geçiş noktası durumundaydı ancak bu geçiş noktaları, Rusya ve Çin’in itirazı üzerine Ocak ayında kapatıldı.

Rusya 2011 yılından bu yana Güvenlik Konseyi’ne getirilen Suriye ile ilgili 16 farklı kararda veto yetkisini kullandı.

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