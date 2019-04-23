"Suriye'ye yönelik yaptırımların sorumlusu Esed rejimi"

İDLİB (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşayan halkı etkileyen yaptırımların sorumlusunun Esed rejimi ve müttefikleri olduğunu bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de süren iç savaş kaynaklı sosyo ekonomik krize ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Suriye'ye uygulanan yaptırımların sorumlusunun Esed rejimi olduğu vurgulanırken, BM'nin de işlenen savaş suçlarına sessiz kaldığına dikkat çekildi. Açıklamada, Esed rejiminin iç savaşın başladığı 2011 yılından itibaren insanları hava, kara, kimyasal, yakıcı ve kullanımı yasak olan silahlarla öldürdüğü, ayrıca sivillerin de sebepsizce alıkonulduğu belirtildi.

Esed rejiminin iç savaş boyunca, 216 kimyasal silah saldırısının yanı sıra 217 misket saldırısı, 19 yakıcı silah ve 77 bin 146 varil bombası saldırısı düzenlediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya, İran ve Esed rejiminin ittifakı saldırıları, 14 milyon 200 bin sivilinin yerinden edilmesine sebep oldu. Yerinden edilenlerin büyük kısmı yurt dışına göç etti. Diğer kısımsa ülke içindeki diğer bölgelere tehcir edildi. BM'nin Esed rejiminin işlediği savaş suçlarına sessiz kalması, Esed rejimini hedef alan yaptırımlara Rusya'nın 12 defa veto hakkı kullanması, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin tek başına yaptırım uygulamasına neden olmuştur."