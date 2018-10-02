Suriye'ye yönelik yardımlar

Türk Kızılayı ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine 20 tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Türk Kızılayınca hazırlanan 3 tır yardım, Suriye'ye gönderilmek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesine getirildi.

İçerisinde 11 bin gıda kolisi, 9 bin konserve, 2 bin 100 battaniye ve 4 ton içme suyunun yer aldığı yardımlar, sınırda insani yardımların geçişi için açılan noktadan Suriye'deki araçlara yüklendi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da Suriye'nin İdlib kentine 17 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

