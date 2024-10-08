Surlardaki vahşet sırasında merak uyandıran görüntünün sırrı çözüldü: Katil Semih Çelik'i ikna etmek için surlara çıkmış

Geçtiğimiz cuma Türkiye, Edirnekapı surlarında tüyler ürpertici anlara şahit oldu. 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldüren Semih Çelik, yine yaşıtı olan İkbal Uzuner'i de surlarda vahşice öldürdü. Cani genç, İkbal Uzuner'in kestiği kafasını aşağıdaki anne Uzuner'in önüne attı.

GÖRÜNTÜDEKİ KİŞİ MERAK UYANDIRDI

Bu korkunç anlar yaşanırken kameralar kayıttaydı. Semih Çelik iki genç kadını hayattan kopardıktan sonra kendini aşağı atarak yaşamına son verdi. Katil kendini tam aşağı bıraktığı anda surlarda bir başka kişi belirdi. O kişinin kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu.

SEMİH ÇELİK'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORMUŞ

Merak uyandıran kişinin kim olduğu belli oldu. Sabah'ta yer alan habere göre görüntüdeki kişi, Çelik'i ikna etmek üzere surlara çıkan müzakereci polis memuruydu.

TAM HAMLE YAPMAYA ÇALIŞIRKEN...

Yukarı çıkan polis tam hamle yapmaya çalışırken Çelik'in kendini aşağı bıraktığı öğrenildi.

SURLARDA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Öte yandan İkbal Uzuner'in öldürüldüğü Edirnekapı surlarında kaydedilen son görüntüler tepki çekti. İnsanları kahreden vahşetin yaşandığı Edirnekapı surlarına giden bazı kişiler TikTok için video çekti, surlarda poz verip şarkı eşliğinde paylaşım yaptı.