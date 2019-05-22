HABER

Surlardan intihara kalkışan genç kızı polis son anda kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:36 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da tarihi surlara çıkan C.P.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da tarihi surlara çıkan C.P. adlı genç kız, atlayacağı sırada bir polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesindeki tarihi surlarda meydana geldi. Surlara çıkan, C.P. adlı genç kız, atlayacağını söyledi. Çevresindekilerin ikna çabaları yetersiz kalınca polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, genç kızı ikne etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen intihar girişiminden vazgeçmeyen C.P., surlardan atlamaya hazarlandığı anda bir polis tarafından yakalanarak kurtarıldı. Surlardan indirilen C.P., ambulansla hastaneye görüldü. Bu anlar ise bir kişi tarafından görüntülendi.

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
Tunceli eski ismi Dersim’e döndüTunceli eski ismi Dersim’e döndü
Kırşehir Belediyesinde gergin meclis toplantısıKırşehir Belediyesinde gergin meclis toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te belediye halk otobüsü devrildi! Yaralılar var

Belediye halk otobüsü devrildi! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da benzin istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

Benzin istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada flaş gelişme

Makamında şehit edilmişti! Flaş gelişme

Şehit Eren Bülbül'ün evinden çalmışlardı! Teröristler sorguda itiraf etti

Şehit Eren Bülbül'ün evinden çalmışlardı! Teröristler sorguda itiraf etti

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Ne evden çıkabiliyorlar ne de pencereleri açabiliyorlar

Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Ne evden çıkabiliyorlar ne de pencereleri açabiliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.