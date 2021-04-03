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  4. Surlarından süt akan kale görenleri hayrete düşürüyor

Surlarından süt akan kale görenleri hayrete düşürüyor

03.04.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyündeki Süt Kalesi'nin surlarından yüz yıllardır her cuma günü hava çok kurak olsa bile süt akıyor.

Surlarından süt akan kale görenleri hayrete düşürüyor

Ulubatlı Hasan'ın köyünde bulunan kalenin taşlarından süt damlıyor. Tarihî kalede bebekli bir kadının çocuğuyla birlikte katledildiği rivayet ediliyor. O günden itibaren kalenin duvarlarından her cuma günü süt akıyor. Kaleden yağmurun yağmadığı en kurak yaz günlerinde bile her cuma günü süt renginde beyaz bir sıvı akıyor. Hiçbir yerden su gelmediği halde beyaz sıvıyı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

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Köylerinde bulunan kaleden her cuma günü süt renginde sıvı aktığını ifade eden Hasan Belli, "Köyümüzün geçmişi çok eski. Sur kalıntıları var. Burada bulunan kalenin duvarlarından her cuma günü en kurak günlerde bile beyaz bir sıvı akıyor. Emzikli bir kadının bebeğiyle katlinden sonra kaleden süt aktığı söyleniyor" dedi.

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İHA

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