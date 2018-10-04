Sürmene'de fabrika yangını (1)

Emre KOLTUK/SÜRMENE (Trabzon), (DHA) - TRAZBZON'un Sürmene ilçesinde süt ürünleri imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı.
Sabah saatlerinde süt ürünleri fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada çalışanlar tahliye edilirken, olay yerine, Sürmene, Araklı ve Of ilçe belediyelerinin yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor.
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