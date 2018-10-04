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Sürmene'de fabrika yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

TRAZBZON'un Sürmene ilçesinde süt ürünleri imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı.

Sürmene'de fabrika yangını (1)

Emre KOLTUK/SÜRMENE (Trabzon), (DHA) - TRAZBZON'un Sürmene ilçesinde süt ürünleri imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı.
Sabah saatlerinde süt ürünleri fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada çalışanlar tahliye edilirken, olay yerine, Sürmene, Araklı ve Of ilçe belediyelerinin yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor.

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Sürmene'de fabrika yangını (1)Sürmene'de fabrika yangını (1)Sürmene'de fabrika yangını (1)Sürmene'de fabrika yangını (1)

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