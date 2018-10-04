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Sürmene'de fabrika yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

2,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Trabzon'un Sürmene ilçesinde, süt ürünleri imalatı yapılan fabrikada, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 saatte söndürüldü.

Sürmene'de fabrika yangını (2)

2,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, süt ürünleri imalatı yapılan fabrikada, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 saatte söndürüldü. Alevlere Sürmene, Araklı ve Of belediyelerinin yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında tahliye edilen fabrikada hasar meydana geldiği belirtildi.
Fabrika sahiplerinden Hüseyin Tüysüz, üzücü olay yaşadıklarını belirterek, "Yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı yok. En büyük tesellimiz bu çok şükür. Elektrik kontağı olarak düşünüyoruz, tam mesainin başlama saatleriydi. İmalat hijyenik bir ortamda yapıldığı için kapalı paneller var. Ciddi bir duman oldu, bunun sonucunda da müdahale gecikti ve yangın büyüdü. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Üretimimiz 3 aşamadan oluşuyor, 2 bölüm yandı. Üretimimiz biraz aksayacak tabi ki ama biz mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
BAŞKAN ÜSTÜN: İLÇENİN ÖNEMLİ SANAYİ KURULUŞLARINDAN
Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ise temizlik çalışmalarının ardından fabrikada tekrar üretime geçilebileceğini kaydederek, "Sürmene'nin önemli sanayi kuruluşlarından birisi burası. Sabah saatlerinde üretim bölümünde bir yangın çıkmaya başladı. İtfaiyeye haber verildi. İtfaiye gelerek, müdahaleye başladı; ama yangın hızlı bir şekilde fabrikanın belli bir bölümüne kadar yayıldı. Tesellimiz, can kaybı olmaması; maddi hasarlı bir yangın. Soğutma işlemleri yapıldı. Temizlik işleri de yapıldıktan sonra fabrikamız üretime devam eder, diye düşünüyorum" diye konuştu.

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Sürmene'de fabrika yangını (2)Sürmene'de fabrika yangını (2)Sürmene'de fabrika yangını (2)Sürmene'de fabrika yangını (2)

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