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Sürmenelilerden deniz kuvvetlerine sevgi seli

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:25 | Son Güncelleme

Karadeniz Uyum Harekatı görevinde bulunan TCG Turgutreis fırkateyni, Sürmene Çamburnu Limanı'nda 2 bin 151 kişi tarafından ziyaret edildi

Karadeniz Uyum Harekatı görevinde bulunan TCG Turgutreis fırkateyni, Sürmene Çamburnu Limanı'nda 2 bin 151 vatandaş tarafından gezildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Karadeniz Uyum Harekatı görevinde bulunan TCG Turgutreis fırkateyninin 12-15 Nisan'da Sürmene Çamburnu Limanı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, halkın ziyaretine açılan TCG Turgutreis fırkateynini 2 bin 151 kişi vatandaşın gezdiği bildirildi.

TCG Turgutreis Komutanı tarafından protokol ziyaretlerinin yapıldığı da belirtilen açıklamada, fırkateynin ziyaretin bitiminde Karadeniz Uyum Harekatı görevine devam etmek üzere limandan ayrıldığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fırkateyn Milli Savunma Bakanlığı Sürmene Çamburnu Limanı TCG Turgutreis

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