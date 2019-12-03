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"SURPRISE U" oyuncusu Cha In Ha, evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:18 | Son Güncelleme

"SURPRISE U" oyuncusu Cha In Ha, evinde ölü bulundu

"SURPRISE U" oyuncusu Güney Koreli Cha In Ha (27), evinde ölü bulundu.

"The Straits Times"da yer alan habere göre, oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmezken polis soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Cha'nın ajansı Fantagio, olayla ilgili detaylara ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, oyuncunun hayranlarına dedikodulara itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Cenaze törenine sadece ailesi ve yakın arkadaşlarının katılması beklenen Cha'nın sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yaptığı son paylaşımda "Herkes dikkat etsin" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Güney Kore kökenli pop müzik (K-Pop) grubu üyesi Sulli ve Goo Hara da kısa süre önce yaşamını yitirmişti.

Sulli'nin "internet üzerinden kendisini hedef alan saldırılar" nedeniyle intihar ettiğinden şüpheleniliyordu.

Goo'nun evinde ölü bulunması, K-Pop yıldızlarının üzerinde katı kurallarla oluşturulan ağır baskı ve sosyal medyada yapılan sert eleştirilere ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

- Uzmanlar K-Pop grupları konusunda uyarıyor

Güney Kore'de ortaya çıkarak kısa sürede dünyanın birçok bölgesindeki gençleri etkisi altına alan K-Pop müzik grupları, tarzları, üyelerinin giyim ve imajları dışında kliplerinde sergiledikleri sıra dışı performansları ve sahnedeki görsel şovlarıyla büyük ilgi görüyor.

Bu gruplara yönelik Türkiye'den yükselen en büyük eleştiri, "cinsiyetsizlik olgusu yaratma" yönünde olurken, K-Pop gruplarının birçok konuda gençler ve gelecek kuşaklarda kültürel bir dezenformasyon aşılamayı amaçladığı gibi görüşler de sıkça dile getiriliyor.

Uzmanlar, K-Pop gruplarının çocuk ve gençleri negatif yönde etkileyebileceği uyarısında bulunurken, ailelere, çocuklarıyla konuşma alışkanlığını ve ilgi duydukları alanlara karşı duyarlılıklarını artırmalarını tavsiye ediyor.

AA muhabirine açıklama yapan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Gökşin Karaman, bu grupların kurulu düzene yumuşak başkaldırı gibi görünen, antitez şeklinde çıkan ve müzik yoluyla ifade bulan bir alt kültür olarak tanımlanabildiğini anlatmıştı.

Bu akımların, yeni dönem (new age) sanatsal bir protesto özellikleri taşıdığını belirten Karaman, şunları kaydetmişti:

"Diğer tüm yeni dönem akımlar gibi (dini, spiritüel, egzotik vs) benzer marazi özellikler gösteriyor. Eski düzen, bu tür ve benzeri akımlarda 'statüko' şeklinde gösterilip alaşağı edilirken yeni olan 'moda, güncel' şeklinde sunulmaktadır. Ancak ortak problem, yeni olanın geçerli ve makul olma iddiasını doğrulayacak felsefi, kültürel, siyasi bir altyapıdan yoksunluğudur."

Karaman, K-Pop gruplarının, fiziki görünüşleri, makyaj, giyim, kuşam ve davranışlarıyla "cinsiyetsizlik" olgusunu normalleştirme çabasında olduğu yönündeki iddialara da değinmişti. Bunun altında siyaseten böyle bir motivasyon olup olmadığının bilinmediğini belirten Karaman "Ancak ergenlerin gözünde, cinsiyetsiz görünen birilerinin varlığı, bunun da meşru ve kabul edilebilir bir olgu olduğunu gösterebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Güney Kore, intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

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