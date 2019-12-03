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SURPRISE U oyuncusu Cha In Ha evinde ölü bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:32 | Son Güncelleme

Güney Koreli oyuncu Cha In Ha, evinde ölü bulundu. "The Straits Times"da yer alan habere göre, oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmezken polis soruşturma başlatıldığını bildirdi.

SURPRISE U oyuncusu Cha In Ha evinde ölü bulundu!

SURPRISE U oyuncusu Güney Koreli Cha In Ha, evinde ölü bulundu. 27 yaşındaki Cha'nın ajansı Fantagio, olayla ilgili detaylara ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, oyuncunun hayranlarına dedikodulara itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Cenaze törenine sadece ailesi ve yakın arkadaşlarının katılması beklenen Cha'nın sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yaptığı son paylaşımda "Herkes dikkat etsin" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Güney Kore kökenli pop müzik (K-Pop) grubu üyesi Sulli ve Goo Hara da kısa süre önce yaşamını yitirmişti.

Sulli'nin "internet üzerinden kendisini hedef alan saldırılar" nedeniyle intihar ettiğinden şüpheleniliyordu.

Goo Hara evinde ölü bulunmuştu! Korkunç iddiaGoo Hara evinde ölü bulunmuştu! Korkunç iddia

Goo'nun evinde ölü bulunması, K-Pop yıldızlarının üzerinde katı kurallarla oluşturulan ağır baskı ve sosyal medyada yapılan sert eleştirilere ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

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Cha In Ha SURPRISE U

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