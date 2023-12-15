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Sürpriz bir aday adayı daha!

15.12.2023 14:27 | Son Güncelleme:
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Türk siyasetinde ana gündem yerel seçim! 31 Mart'a kısa süre partilerin özellikle büyükşehirlerdeki adayları daha da merak edilmeye başlandı. CHP, İstanbul ve Ankara'da 'Yola devam' mesajı vererek Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini açıkladı.

Sürpriz bir aday adayı daha!

Sürpriz aday adayları ortaya çıkmaya devam ederken Ak Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yeni bir isim gündeme geldi. Uzun süre İstanbul İl Başkanlığı da yapan MKYK üyesi Aziz Babuşcu’nun adı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına “sürpriz” bir aday olarak konuşuluyor.

İBB meclisi üyeliği de yapan Aziz Babuşcu 2006’da İstanbul il yönetime girdi. 2007 ile 2015 arasında da 8 yıl boyunca İstanbul İl Başkanlığı yaptı.

Babuşcu il başkanlığından sonra 1 Kasım 2015’te milletvekili seçilerek TBMM’ye gitti. Sonraki seçimlerde aday olmadı, halen de MKYK üyesi. Ancak Babuşcu’nun henüz bir aday adaylığı başvurusu yok.


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