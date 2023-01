Sürpriz değişiklik! Elon Musk, Mr. Tweet oldu... Ama şimdi de geri dönemiyor

Elon Musk hem teknoloji hem de finans dünyasının gündemine damga vuran isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Tesla ve SpaceX gibi dikkat çeken iki farklı şirketin CEO'su olan Musk, son olarak Twitter'ı satın alarak elektrikli araç şirketi ve uzay şirketinin yanına bir de sosyal medya platformu eklemişti. Uzun bir süredir Twitter'ın yeni özellikleri ve 8 dolara mavi tik getiren Twitter Blue aboneliği ile meşgul olan Musk sonunda yine manşetlerin en tepesine çıkmayı başardı. Ünlü milyarder bunu sürpriz bir kullanıcı adı değişikliğiyle yaptı.

Elon Musk, Twitter kullanıcı adını "Mr. Tweet" olarak değiştirdi. Bu değişikliğin arkasındaki sebep ise bir avukat çıktı. Insider'ın bildirdiğine göre Mr. Tweet adı, bir avukatın bir duruşma sırasında yaptığı hataya atıfta bulunuyor.

Elon Musk'a 2018'deki tweet'leri nedeniyle dava açan bir grup hissedarı temsil eden avukat Nicholas Porritt, duruşma sırasında yanlışlıkla Musk'a "Mr. Tweet" adını verdi. Musk ise bunun "oldukça doğru bir tanım" olduğu konusunda şaka yaptı.

Elon Musk kendisine "Mr. Tweet" denilmesinden bir hayli etkilenmiş olacak ki işi Twitter kullanıcı adını "Mr. Tweet" yapacak kadar ilerletti. Fakat şimdi Musk, eski adını geri alamadığını söylüyor.

Ünlü milyarder gülen yüz emojisiyle birlikte "Adımı Mr. Tweet olarak değiştirdim, şimdi Twitter onu eski haline getirmeme izin vermiyor" diye tweet attı.

Changed my name to Mr. Tweet, now Twitter won’t let me change it back ????