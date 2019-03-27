Sürpriz evlilik teklifinde önce üzüntüden sonra sevinçten ağladı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde adliye çalışanı Büşra Gündeşeri, mesai arkadaşı sevgilisi Caner Güllü'nün sürpriz evlilik teklifi için hazırladığı senaryoda önce üzüntüden, ardından ise sevinçten ağladı.

İskenderun Adliyesi’nde çalışan Caner Güllü, evlenmeye karar verdiği mesai arkadaşı Büşra Gündeşeri’ne sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Millet Parkı’na gezmeye giden çifte, hazırlanan senaryo gereği Motorize Yunus ekipleri kimlik denetimi yaptı. Caner Güllü’nün kimlik sorgulamasında asker kaçağı olduğu ve karakola gitmeleri gerektiği söylendi.

Caner Güllü, kız arkadaşıyla gezintiye çıktığını, asker kaçağı olmadığını ve tecilli olduğunu ifade etti. Polis ise iki genci karakola götürmekte ısrar etti. Heyecanlanıp tedirgin olan genç kız bu sırada göz yaşlarına hakim olamadı.

Polis tarafından karakola götürüldükleri söylenen çift biraz ilerleyince Caner Güllü'nün arkadaşları, üzerinde çiftin fotoğrafları bulunan ve üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açtı. Gruptaki bazı kişiler de meşaleler yaktı. Sürpriz karşısında şaşkına dönen Büşra Gündeşeri bu kez sevinçten gözyaşı dökmeye başladı. Sevgilisinin önünde diz çökerek tek taş yüzük uzatan Caner Güllü’nün evlilik teklifine genç kız 'Evet' dedi. Ardından genç sevgililer birbirlerine sarıldılar. Bu anlarda çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla çifte destek verdi.

