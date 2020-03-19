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Sürpriz evlilikte yeni gelişme! 'Meltem Miraloğlu eşinden resmen boşandı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'Çocuk Gelin' rolü ile adını duyuran oyuncu Meltem Miraloğlu'nun geçtiğimiz sene evlendiği 81 yaşındaki Amerikalı Patrick ile boşandığı öğrenildi.

Sürpriz evlilikte yeni gelişme! 'Meltem Miraloğlu eşinden resmen boşandı'

Magazin camiasının ‘Felaket Tellalı' lakaplı ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz sene Miraloğlu’nun kendisinden yaşça büyük bir ABD vatandaşıyla hayatını birleştirdiğini duyurmuştu. Akay, şimdi de 33 yaşındaki Miraloğlu’nun 81 yaşındaki eşi Patrick’ten resmen boşandığını açıkladı.

Akay, “Kaynaklarım boşanma belgelerini gözleri ile gördü ve bana bildirdi” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Meltem Miraloğlu’nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile fotoğrafları basına sızmış ve kendisi tarafından da evlilik doğrulanmıştı. Sonrasında Meltem Miraloğlu’nun bu evliliği para için yaptığıyla ilgili birçok haber çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Meltem Miraloğlu, Amerikalı Patrick,

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