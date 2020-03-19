Sürpriz evlilikte yeni gelişme! 'Meltem Miraloğlu eşinden resmen boşandı'

Magazin camiasının ‘Felaket Tellalı' lakaplı ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz sene Miraloğlu’nun kendisinden yaşça büyük bir ABD vatandaşıyla hayatını birleştirdiğini duyurmuştu. Akay, şimdi de 33 yaşındaki Miraloğlu’nun 81 yaşındaki eşi Patrick’ten resmen boşandığını açıkladı.

Akay, “Kaynaklarım boşanma belgelerini gözleri ile gördü ve bana bildirdi” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Meltem Miraloğlu’nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile fotoğrafları basına sızmış ve kendisi tarafından da evlilik doğrulanmıştı. Sonrasında Meltem Miraloğlu’nun bu evliliği para için yaptığıyla ilgili birçok haber çıkmıştı.

