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Sürpriz gelişme! Daha iPhone 14 çıkmadan iPhone 15 Pro'nun özelliği ortaya çıktı

21.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple iPhone 14'ü henüz tanıtmadı. Ancak iPhone 15'in özellikleri konuşulmaya başlandı bile. Analist Jeff Pu, iPhone 15 Pro modellerinin sahip olacağını iddia ettiği özelliği açıkladı. İşte iPhone 15 Pro'nun özelliği...

Sürpriz gelişme! Daha iPhone 14 çıkmadan iPhone 15 Pro'nun özelliği ortaya çıktı

iPhone 13 ailesini geride bıraktığımız eylül ayında tanıtan Apple, iPhone 14 için çalışmalara başladı. Sızıntılarda iPhone 14 ailesinde radikal değişikliklerin olacağı öne sürüldü. Ancak iPhone 15 bugüne dek çok az konuşuldu. Analist Jeff Pu'nun raporu ile birlikte bu durum biraz bozuldu. Pu, iPhone 15 Pro modellerinde sahip olacağını iddia ettiği özelliği paylaştı.

iPHONE 15 PRO MODELLERİNİN KAMERASINA YENİ YETENEK

Analist Jeff Pu, iPhone 15 Pro modelleri 5x optik yakınlaştırma yapabilen bir periskop lens ile geleceğini iddia etti. Yani iPhone 15 Pro modelleri, Android işletim sistemine sahip çoğu rakibi gibi periskop kamera yeteneğine sahip olacak.

iPhone 15 Pro

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"APPLE, LANTE OPTİCS İLE GÖRÜŞÜYOR"

Analiste göre, iPhone 15 Pro'larda kullanılacak periskop lenslerin ana tedarikçisinin Lante Optics olması bekleniyor. Apple ile Lante Optics'in görüşmelerde bulunduğu söylenirken, teknoloji devinin bileşen numuneleri aldığı ve nihai kararın Mayıs ayına kadar verilmesi gerektiği de analistin raporundaki iddialar arasında.

Bileşenlerin onaylanması durumunda Apple'ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olarak adlandırılması beklenen üst düzey iPhone modellerinde periskop lense yer vereceği belirtildi.

iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 15 serisinin 2023 yılında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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