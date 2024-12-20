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  4. Sürpriz iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’yi ziyaret edecek, tarih de verildi…

Sürpriz iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’yi ziyaret edecek, tarih de verildi…

20.12.2024 07:41
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Suriye’de Esad rejiminin yıkılışı ile birlikte yeni dönemin ilk adımları da atılmaya devam ediyor. Türkiye’de bu süreçte Suriye’de önemli ziyaretler gerçekleştirerek dikkat çeken adımlar attı. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Suriye ziyaretinin ardından şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli bir hamle geleceği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek 15 gün içinde Şam’a giderek Emevi Camii’ni ziyaret etmesinin planlandığı iddia edildi.

Sürpriz iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’yi ziyaret edecek, tarih de verildi…

Suriye'de bir devir sona ererken Türkiye’nin hamleleri de gündem yaratmaya devam ediyor. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki gruplar, 27 Kasım'dan bu yana sürdürdüğü ilerleyişin ardından başkent Şam'ı ele geçirdi. Suriye devlet televizyonundan HTŞ tarafından yapılan açıklamada Şam'ın düştüğü ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrıldığı duyuruldu.

Daha sonra Esad'ın Moskova'ya gittiği öğrenildi. HTŞ şimdi Suriye'yi idare etmeye hazırlanırken, bu sırada da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da bulunan Emevi Camisi'nde namaz kıldı. Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin de 14 Aralık'tan itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı.

ERDOĞAN ŞAM’I ZİYARET EDECEK Mİ?

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Erdoğan’ın da Şam’a gitmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen’in haberine göre, Şam kaynakları 15 günlük süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret edebileceğini kaydetti. HTŞ lideri Ahmet El Şara ile görüşecek olan Erdoğan'ın, Suriyeli Türkmenler ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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OLAĞANÜSTÜ KORUMA KALKANI OLUŞTURULACAK

Buna göre, Cumhurbaşkanı için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacak. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacak.

SURİYE’YE DIŞ HATLAR SEFERLERİ AÇILABİLİR

Türkiye, Şam'da Büyükelçiliğin açılmasının ardından Halep konsolosluğu için de çalışmalarına hız verdi. Fiziki şartların hazır olmasının ardından konsolosluğun hizmete gireceği bildirildi. Erdoğan beklentisine paralel Türkiye'nin Suriye'ye ilk dış hatlar seferini gerçekleştireceği de öne sürüldü. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye erdoğan ziyaret
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