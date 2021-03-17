Sürpriz kar yolda bıraktı

Sivas’ta etkili olan kar yağışı, bin 450 rakımlı Seyfebeli Geçidi’nde sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar vatandaşları şaşırtırken yağışın etkisiyle Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan bin 450 rakımlı Seyfebeli Geçidi’nde ağır tonajlı araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Karda ilerlemekte güçlük çeken araçlar yolun açılıp tuzlanmasını bekledi. Öte yandan yazlık lastikle kara yakalanan bir araç sürücüsü ilerleyemeyince zincir takmak zorunda kaldı. Bir süre yolda kalan araç sürücülerinin imdadına Karayolları ekipleri yetişti. Yolun kardan temizlenmesiyle araçlar yoluna devam etti.

