Sürpriz karar: Sony yıllar sonra adını değiştiriyor! İşte yeni ismi

Sony PlayStation 5'in üreticisi tabiri caizse babası durumunda. Birçok insan da Sony'den gelecek PlayStation 5 fiyatı haberlerine odaklandı. Ancak Sony yönetimi, şu sıralar başka bir kararın arefesindeydi ve o karar yapılan hissedarlar toplantısıyla birlikte kesinleşti. Sony, ismini değiştirme kararını aldı.
Sony, yıllık hissedarlar toplantısında şirkete yeni kapılar açabilecek bir kararın altına imza attı. Bu karara göre 60 yılı aşkın bir süredir kullanılan Sony ismi artık karşımıza çıkmayacak. Bunun yerine firma, ''Sony Group'' ismine geçiş yapacak. Peki Sony'nin isim değişikliği kararın arkasındaki sebep ne?
Sony'nin isim değişikliği aslında herhangi bir olumsuzluğun yansıması değil. Çünkü genelde firmalar, işler yolunda gitmediğinde isimleri değiştirmek zorunda kalırlar. Ancak Sony'nin açıklamalarına göre böyle bir durum yok, aksine aydınlık bazı planlar var. Örneğin, Sony Group ismiyle birlikte Sony, daha kapsayıcı bir isme kavuşmuş olacak. Zira firmanın sadece tüketici elektroniği alanında değil, birçok alanda ürünü bulunuyor. Bunları 'group' takılı bir isimde toplamak da böyle düşününce yönetimsel açıdan oldukça mantıklı geliyor. Sony CEO'su Kenichiro Yoshida da yaptığı açıklamalarla bir nevi bunu söylüyor.
Kenichiro Yoshida, Sony'nin çok geniş bir iş portföyüne sahip olduğunu söyleyerek, bu geniş portföyden yararlanmak istediklerini belirtti. Sony Group'ın CEO'suna göre bu adım şirkete yeni kapılar da açacak. Sony ismi 2021 yılının Nisan ayına kadar kullanılmaya devam edilecek. Bu tarihten itibaren ise Sony artık Sony Group ismiyle anılmaya başlanacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum