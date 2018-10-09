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Sürpriz oyun telefonu: Huawei Mate 20X

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2018 10:09 | Son Güncelleme

Oyunlar için özel telefon furyasına Çinli üretici de Huawei Mate 20X modeli ile katılıyor. Firma ilk oyun telefonunu duyurdu.

Sürpriz oyun telefonu: Huawei Mate 20X

Telefon sektöründe son yılların yükselen trendi oyun telefonları. Razer, Asus, Honor gibi markaların sadece oyuncular için üretilmiş özel telefonları bulunuyor. Bu telefonlar oyunlara özel bazı donanım ve yazılım iyileştirmeleri içeriyor. Oyun telefonu olan markalara şimdi de Huawei katılıyor.

Sürpriz oyun telefonu: Huawei Mate 20X

Firma, 16 Ekim'de Londra'da düzenleyeceği etkinlikle Mate 20 ve Mate 20 Pro isimli yeni telefon modellerini tanıtıyor. Normalde herhangi bir bilginin sızmadığı sürpriz bir ürün de bu etkinlikte tanıtılıyor: Huawei Mate 20X. Oyun telefonu olarak tasarlanan telefon bizzat Huawei tarafından duyuruldu.

Firmanın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda telefonla ilgili meraklandırıcı 10 saniyelik bir video yer alıyor. Ayrıca telefonun ismi de paylaşımda açık bir şekilde yer alıyor. Videodan anlaşıldığına göre özellikle soğutma konusunda iddialı bir telefon geliyor.

In the heat of battle, stay cool with #HUAWEIMate20X. 16.10.18 #HigherIntelligence #UltimatePerformance pic.twitter.com/bZeRKhnOC3
— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 8 Ekim 2018

Huawei Mate 20X özellikleri

Bu sürpriz modelin sızan bazı özelliklerine bakacak olursak: Karşımızda 7.21 inçlik devasa bir ekran çıkıyor. Bu ekranın çözünürlüğü ise 1080x2240 piksel. Ekranda kullanılan teknoloji ise OLED. Telefonun seçimli olarak 4, 6 ve 8 GB RAM seçeneği ile gelmesi bekleniyor. Muhtemel depolama seçenekleri ise 128 ve 512 GB olacak. Huawei Mate 20X'in ailenin diğer üyeleri Mate 20 ve Mate 20 Pro'da olduğu gibi Kirin 980 işlemcisini kullanması bekleniyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 20X teknoloji

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