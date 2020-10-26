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Sürpriz sonuç: MagSafe iPhone 12 dışında daha mı yavaş?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

Apple iPhone 12 ile birlikte MagSafe kablosuz şarj cihazını da tanıttı. iPhone 12'yi 15W'a kadar şarj eden MagSafe, yapılan son bir testin sonucuna bakılırsa eski iPhone kullanıcılarını biraz üzebilir.

Sürpriz sonuç: MagSafe iPhone 12 dışında daha mı yavaş?

MagSafe iPhone 12 etkinliğinin dikkat çeken yeniliklerinden biriydi. Apple'ın mıknatıslı kablosuz şarj cihazı, iPhone 12'lere tutunuyor ve böylece telefonu sabit bırakmaksızın kullanmaya imkan sağlıyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro incelemeleri ardı ardına yayınlanırken, MagSafe de incelemelerin odağındaki isim oluyor. Ancak yapılan bir inceleme, iPhone 12 dışındaki iPhone'larda da kullanılabilen MagSafe'in önceki iPhone'larda farklı sonuçlar verdiğini ortaya koyuyor.

MAGSAFE BATARYAYI YARIM SAATTE YÜZDE 14 DOLDURDU

MacRumors'un haberine göre, MagSafe ile iPhone XS Max üzerinde şarj testi yapıldı. Bu testlerin ilkinde iPhone XS Max'in pili yüzde 1'e düşürüldü ve uçak modunda MagSafe ile şarj edilmeye başlandı. Yarım saatlik şarjın sonunda ise iPhone XS Max MagSafe aracılığıyla bataryasının yüzde 13'ünü doldurabildi. İkinci testte de bir değişiklik olmadı ve yarım saatte bataryanın yüzde 14'lük bir kısmı doldu. Bu kez iPhone XS Max, 15W'lık MagSafe yerine 7.5W'lık Qi standardındaki bir kablosuz şarj cihazı ile şarj edildi. Sonuçlar ise oldukça farklıydı.

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7.5W'LIK CİHAZ MAGSAFE'İ GEÇTİ

iPhone XS Max, 7.5W'lık hızlı kablosuz şarj cihazı ile yarım saatte yüzde 25'e kadar şarj oldu. Yani 7.5W hızlı şarj destekli kablosuz şarj cihazı, iPhone XS Max'i 15W hızlı şarj desteği sunan MagSafe'den daha hızlı şarj etti. Böylece incelemenin sonunda MagSafe'in iPhone 12 öncesi modellerde daha yavaş bir şarj performansı sağladığı ortaya çıktı. Apple'dan ise inceleme sonucu ortaya çıkan tabloya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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