Sürpriz sonuç: MagSafe iPhone 12 dışında daha mı yavaş?

MagSafe iPhone 12 etkinliğinin dikkat çeken yeniliklerinden biriydi. Apple'ın mıknatıslı kablosuz şarj cihazı, iPhone 12'lere tutunuyor ve böylece telefonu sabit bırakmaksızın kullanmaya imkan sağlıyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro incelemeleri ardı ardına yayınlanırken, MagSafe de incelemelerin odağındaki isim oluyor. Ancak yapılan bir inceleme, iPhone 12 dışındaki iPhone'larda da kullanılabilen MagSafe'in önceki iPhone'larda farklı sonuçlar verdiğini ortaya koyuyor.

MAGSAFE BATARYAYI YARIM SAATTE YÜZDE 14 DOLDURDU

MacRumors'un haberine göre, MagSafe ile iPhone XS Max üzerinde şarj testi yapıldı. Bu testlerin ilkinde iPhone XS Max'in pili yüzde 1'e düşürüldü ve uçak modunda MagSafe ile şarj edilmeye başlandı. Yarım saatlik şarjın sonunda ise iPhone XS Max MagSafe aracılığıyla bataryasının yüzde 13'ünü doldurabildi. İkinci testte de bir değişiklik olmadı ve yarım saatte bataryanın yüzde 14'lük bir kısmı doldu. Bu kez iPhone XS Max, 15W'lık MagSafe yerine 7.5W'lık Qi standardındaki bir kablosuz şarj cihazı ile şarj edildi. Sonuçlar ise oldukça farklıydı.