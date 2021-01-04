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Sürprizi kalmadı: Samsung Galaxy Buds Pro tamamen göründü

04.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Sürprizi kalmadı: Samsung Galaxy Buds Pro tamamen göründü

Samsung Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık için yeni bir sızıntı daha yapıldı. Sızıntıda Samsung'un Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'yı tanıtacağı Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde tanıtılması beklenen kablosuz kulaklık modelinin kutusu her bir detayıyla görüntülendi.

Samsung Galaxy S21 ailesini tanıtacağı Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinin tarihini resmen açıkladı. Buna göre etkinlik, 14 Ocak 2021 TSİ 18:00'da düzenlenecek. Fakat etkinlikte tanıtılması beklenen ürünler, sadece Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra değil. Galaxy Smart Tag adında bir takip cihazının ve Samsung Galaxy Buds Pro adında bir kablosuz kulaklığından etkinlikte tanıtılması muhtemel. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Smart Tag'in ilk görüntüsü ortaya çıkmıştı. Şimdi ise birçok kez sızıntılara konu olan Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık, kutusu ile birlikte fotoğraflara yansıdı.

GALAXY BUDS PRO'NUN ÖZELLİKLERİ KUTUNUN ARKASINDA

Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklığın yeni fotoğrafları, Slashleaks aracılığıyla paylaşıldı. Paylaşımda Galaxy Buds Pro'nun kutusu, şarj kutusu ve kendisi göründü. Kutunun arkasındaki bilgiler sayesinde ise Galaxy Buds Pro'nun özellikleri hakkındaki birçok bilgi gün yüzüne çıktı. Buna göre, Galaxy Buds Pro Aktif Gürültü Engelleme özelliğini (ANC) bünyesinde taşıyacak ve IPX7 suya dayanıklılık sertifikası ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy Buds Pro

PİL ÖMRÜ DE ORTAYA ÇIKTI

Kablosuz kulaklık söz konusu olduğunda en önemli noktalardan biri pil oluyor. Fotoğraflarda yer alan Galaxy Buds Pro kutusunda ise kulaklıkların 5 ila 18 saat arasında pil ömrü sunduğu bilgisi yer alıyor. Bu piyasadaki diğer kablosuz kulaklıklar ile karşılaştırıldığında iyi bir değer olarak göze çarpıyor.

PEKİ YA FİYATI?

Fotoğraflara yansımasa da Galaxy Buds Pro'nun Dolby Atmos ve SoundAlive teknolojilerini sahip olması bekleniyor. Galaxy Buds Pro fiyatı için ise 230 euro'luk bir etiket öngörülüyor. Fakat Samsung'tan hem fiyat bilgisini hem de özellikleri doğrulayan bir açıklama gelmiş değil.

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