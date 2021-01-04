Sürprizi kalmadı: Samsung Galaxy Buds Pro tamamen göründü

Samsung Galaxy S21 ailesini tanıtacağı Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinin tarihini resmen açıkladı. Buna göre etkinlik, 14 Ocak 2021 TSİ 18:00'da düzenlenecek. Fakat etkinlikte tanıtılması beklenen ürünler, sadece Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra değil. Galaxy Smart Tag adında bir takip cihazının ve Samsung Galaxy Buds Pro adında bir kablosuz kulaklığından etkinlikte tanıtılması muhtemel. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Smart Tag'in ilk görüntüsü ortaya çıkmıştı. Şimdi ise birçok kez sızıntılara konu olan Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık, kutusu ile birlikte fotoğraflara yansıdı.

GALAXY BUDS PRO'NUN ÖZELLİKLERİ KUTUNUN ARKASINDA

Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklığın yeni fotoğrafları, Slashleaks aracılığıyla paylaşıldı. Paylaşımda Galaxy Buds Pro'nun kutusu, şarj kutusu ve kendisi göründü. Kutunun arkasındaki bilgiler sayesinde ise Galaxy Buds Pro'nun özellikleri hakkındaki birçok bilgi gün yüzüne çıktı. Buna göre, Galaxy Buds Pro Aktif Gürültü Engelleme özelliğini (ANC) bünyesinde taşıyacak ve IPX7 suya dayanıklılık sertifikası ile birlikte gelecek.