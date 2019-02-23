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'Sürtük' deyince Belçika Meclisi fena karıştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2019 12:47 | Son Güncelleme

Belçika'da aşırı sağcı vekil Jan Penris, DEAŞ’a katılan vatandaşların ülkeye geri dönüşleri ile tartışmada vekil Carina Van Cauter’e ‘sürtük’ deyince Belçika Meclisi karıştı.

'Sürtük' deyince Belçika Meclisi fena karıştı!

Belçikalı aşırı sağcı vekil Jan Penris, Suriye’ye giderek terör örgütü DEAŞ’a katılan vatandaşların ülkeye geri dönüşleri ile alakalı bir tartışmada vekil Carina Van Cauter’e iki kez üst üste ‘sürtük’ dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Bu sözler üzerine meclis karıştı. Olay her ne kadar kameralar kayıtta değilken yaşansa da vekil Penris, sürtük diye hitap ettiği Carina Van Cauter'dan özür dilemek zorunda kaldı.

“HERKESİN FİKRİNE SAYGI DUYULMALI AMA ASLA HAKARET EDİLMEMELİ”

Milletvekili Nawal Ben Hamou, Penris’i tepki gösterdi. Annesi Türk, babası Faslı olan Hamou, “Bir kadına sürtük demek ve suçlamak tamamen kabul edilemez. Demokrasi ortamında herkesin fikrine saygı duyulmalı ama asla hakaret edilmemeli. Milletvekillerinin örnek olması lazımken sırf kendisi ile aynı düşüncede olmaması nedeniyle hakaret etmemeli” dedi.

“PENRİS’İN ALKOL SORUNU VAR”

Penris ise, Van Cauter’den özür dilemesinin ardından geçici olarak politikadan çekildiğini açıkladı. Vlaams Belang Partisi’nin Federal Meclis Grup Başkanı Filip Dewinter, “Meslektaşım Penris ile yaptığım görüşme sonucunda geçici olarak politikadan çekilmesi yönünde anlaşma sağladım. Penris’i 35 yıldır tanıyorum ve alkol sorunu olan bir milletvekili. Alkol sorununu bertaraf etmek için tedavi görecek” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Belçika meclis Jan Penris Carina Van Cauter

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