"Sürü Bağışıklığı Stratejisi Etik Değil"

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Corona salgınıyla mücadele için sürü bağışıklığı stratejisini izlemenin etik dışı olduğunu söyledi.

"Virüse maruz bırakarak bağışıklık olmaz"

Tedros Adhanom Ghebreyesus Cevevre’de düzenlediği basın toplantısında sağlık yetkililerinin insanları virüse maruz bırakarak değil, sadece aşı ile bağışıklık sağlanması yöntemini denemeleri gerektiğini belirtti.

Sürü bağışıklığı, nüfusun önemli bir bölümünün hastalığa karşı koruma geliştirdiği noktaya ulaşıldığını ifade eden bir tanımlama.

Halk sağlığı tarihinde hiçbir zaman bir salgınla mücadele ederken sürü bağışıklığı stratejisinin kullanılmadığını belirten Tedros, “Bu yaklaşımın hem bilimsel hem de ahlaki açıdan sorunlu olduğunu” ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bugüne kadar dünya nüfusunun yüzde 10’una Corona virüsünün bulaştığını tahmin ediyor. Ancak sürü bağışıklığı noktasına ulaşmak için nüfusun yüzde kaçına bulaşması gerektiği henüz bilinmiyor.

WHO Başkanı, örneğin kızamıkta sürü bağışıklığı elde etmek için nüfusun yüzde 95’ine aşı yapılması gerekirken, çocuk felci’nde bu oranın yüzde 80 olduğunu vurguladı.