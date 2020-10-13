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"Sürü Bağışıklığı Stratejisi Etik Değil"

13.10.2020 21:43 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Corona virüsüne karşı "Sürü bağışıklığı" stratejisinin hem bilimsel hem de etik açıdan doğru olmadığını söyledi

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Corona salgınıyla mücadele için sürü bağışıklığı stratejisini izlemenin etik dışı olduğunu söyledi.

"Virüse maruz bırakarak bağışıklık olmaz"

Tedros Adhanom Ghebreyesus Cevevre’de düzenlediği basın toplantısında sağlık yetkililerinin insanları virüse maruz bırakarak değil, sadece aşı ile bağışıklık sağlanması yöntemini denemeleri gerektiğini belirtti.
Sürü bağışıklığı, nüfusun önemli bir bölümünün hastalığa karşı koruma geliştirdiği noktaya ulaşıldığını ifade eden bir tanımlama.

Halk sağlığı tarihinde hiçbir zaman bir salgınla mücadele ederken sürü bağışıklığı stratejisinin kullanılmadığını belirten Tedros, “Bu yaklaşımın hem bilimsel hem de ahlaki açıdan sorunlu olduğunu” ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bugüne kadar dünya nüfusunun yüzde 10’una Corona virüsünün bulaştığını tahmin ediyor. Ancak sürü bağışıklığı noktasına ulaşmak için nüfusun yüzde kaçına bulaşması gerektiği henüz bilinmiyor.

WHO Başkanı, örneğin kızamıkta sürü bağışıklığı elde etmek için nüfusun yüzde 95’ine aşı yapılması gerekirken, çocuk felci’nde bu oranın yüzde 80 olduğunu vurguladı.

"Virüs 28 gün boyunca hayatta kalarak bulaşıcılığını koruyor"

Öte yandan Avustralyalı bilim adamlarının Corona virüsüyle ilgili yaptıkları araştırmada ulaştıkları önemli bulgu, virüsün yaşam süresi oldu. Corona virüsünün sert yüzeylerde 28 güne kadar aktif kalabildiği açıklandı.

Avustralya Bilim Dairesi araştırmacıları, yaptıkları çalışmada Corona virüsünün son derece dayanıklı olduğu, 20 derecelik oda sıcaklığında, sabit yüzeylerde 28 güne kadar hayatta kalarak bulaşıcılığını sürdürdüğü bulgusuna ulaştı.

Buna karşılık grip virüsü benzer koşullarda 17 gün aktif kaldı.

Araştırmada, Corona virüsünün, hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktığında ise bulaşıcı özelliğini 24 saat içinde kaybettiği belirlendi.

Avustralyalı uzmanlar laboratuvar testlerinde yeni tip Corona virüsünün para, cam ve paslanmaz çelik gibi yüzeylerde aktif kalabileceğini de vurguladı.

İngiltere'de üç aşamalı uyarı sistemi

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, artan Corona virüsü vakaları nedeniyle ülke çapında genel bir karantina uygulaması yerine orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere üç ayrı seviyede uyarı sistemi belirlediklerini açıkladı.

İngiltere’de özellikle Liverpool, Merseyside, Manchester ve Newcastle gibi kuzey kentlerinde vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor. Salgının başından bu yana 43 bin kişinin öldüğü Ingiltere, Avrupa’nın en büyük can kaybına sahip ülkesi.

Papa'nın 4 koruması pozitif çıktı

Vatikan’da Papa’yı korumakla görevli 4 İsviçreli muhafızda Corona virüsü tespit edildi. Muhafızların karantinada olduğu, görüştükleri kişilere temas takip sistemi uygulandığı açıklandı.

Papa Francis, Çarşamba günü katıldığı etkinlikte maske takmadığı için eleştirilmişti.

İspanya'da Corona kısıtlamaları protesto edildi

İspanya’da ise Corona virüsü kısıtlamalarına karşı ülke genelinde arabalı protesto gösterileri düzenlendi. Korna çalan göstericiler arabalarından İspanya bayrağı salladı.

Fransa'da tedbirler devreye girebilir

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede karantina uygulamasının gözden geçirileceğini açıkladı. Castex, bazı bölgelerden gelen veriler incelendikten sonra kısıtlama tedbirleriyle ilgili kararın Çarşamba günü verileceği bildirdi.

Belçika’da ise Ocak ayında yapılacak ve 500 bin kişinin katılacağı Brüksel’deki otomobil fuarı iptal edildi.

Dünyada durum nasıl?

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde 37 milyon 600 bin kişiye bulaşan Corona virüsü 1 milyondan fazla can aldı. 7,7 milyon vakanın bulunan Amerika’yı 7 milyon ile Hindistan izliyor.

Çin’in doğusundaki Qingdao kentinde Pazar günü kaydedilen 9 yeni vaka sonrası kentin 9 milyonluk nüfusunun tamamının test edileceği açıklandı. Vakaların tamamının yurt dışından gelen Corona hastalarının tedavi edildiği bir hastaneyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

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