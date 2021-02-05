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  4. Sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırısına uğrayan kadın büyük korku yaşadı

Sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırısına uğrayan kadın büyük korku yaşadı

05.02.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın, çantasıyla dakikalarca direnirken yardımına vatandaşlar koştu. Büyük korku yaşayan kadının panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen kadın, sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kadın, elindeki çantayı köpeklere sallayıp dakikalarca direnmesine rağmen köpekleri uzaklaştırmadı. Köpeklerin gitmesi için dakikalarca mücadele eden ve yorgun düşen kadının çığlıklarını duyan vatandaş yardıma koştu. Olay yerinden köpekler uzaklaşırken büyük korku yaşayarak yere yığılan kadın bir süre kendine gelemedi.

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sokakta yürüdüğü esnada sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırısına maruz kalan kadının panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yolda yürüdüğü esnada köpeklerin saldırısına maruz kalması, çantasıyla köpekleri uzaklaştırması, vatandaşların yardıma gelmesi ve yere yığılan kadına yardım edilme anları yer aldı.

(İHA)

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