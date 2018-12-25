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Sürü sahile vurdu! Vatandaşlar doğa olayını telefonla kaydetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 14:54 | Son Güncelleme

Sahile vuran hamsi sürüsünü martılar ve karabataklar işte böyle avladı

Sürü sahile vurdu! Vatandaşlar doğa olayını telefonla kaydetti

Karadeniz’de sahile vuran hamsi sürüsünü martıların ve karabatakların avlaması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi’nde sahile vuran hamsi sürüsünü avlamak için martıların ve karabatakların mücadelesi ilgi çekici görüntüler oluşturdu. Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Adeta çığlık çığlığa sahildeki hamsi sürüsünü avlamak isteyen martı ve karabatakları izleyen vatandaşlar bir doğa olayına şahitlik ederken, martılar ve karabataklar hamsi sürüsü için adeta birbirleri ile yarıştı.

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Karadeniz giresun

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