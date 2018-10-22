İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesince "Suruç 2. Nar Festivali" düzenlendi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla organize edilen festival, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Yüzlerce kişinin katılımıyla Suruç narı hasadıyla başlayan festival kapsamında daha sonra ilçe girişinden Suruç Belediyesine kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Atların da yer aldığı yürüyüşte yöresel kıyafetli kadınlar hasatta toplanan narları sepetlerle taşıdı.

Yürüyüş sonunda katılımcılara yöreye özgü yemekler ikram edildi.

Festivalde şarkıcılar Selçuk Balcı, Ömür Gedik ve Latif Doğan da sahne aldı.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tarık Açıkgöz, yaptığı konuşmada, festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festivalin ilçenin tanıtımına büyük katkı sunacağına inandığını vurgulayan Açıkgöz, "Bu tür festivaller gerek ilçemizin gerekse ilimizin tanıtımında önemli rol oynuyor. Suruç ilçemiz 102 bin nüfusuyla büyük bir potansiyele sahip. Birlik ve beraberliğimizin pekişmesi anlamında bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor." dedi.

Açıkgöz, benzer organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Vatandaşlardan Hüseyin Yıldız da belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından ilçede sosyal ve kültürel etkinliklerin arttığını söyledi. Yıldız, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

