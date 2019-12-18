HABER

Suruç Belediyesinden haksız yere çıkarılan işçilerden 5'i işine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 16:20 | Son Güncelleme

Suruç Belediyesinden haksız yere çıkarılan işçilerden 5'i işine kavuştu

Şanlıurfa'da, görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik döneminde haksız yere işten çıkarılan işçilerden 5'i, Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş tarafından tekrar işe alındı.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aralarında şehit yakınının da bulunduğu 24 kişinin Çevik tarafından temmuz ayında neden gösterilmeden işten çıkarıldığını anımsattı.

Göreve gelir gelmez Belediyede yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını aktaran Aktaş, aralarında şehit yakınının da bulunduğu 5 işçinin yeniden işe alındığını ve görevlerinin başına geçtiğini söyledi.

Geriye kalan 19 mağdur işçi için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Aktaş, onların da en kısa sürede işlerine döneceklerini vurguladı.

Aktaş, etnik ve dini ayrımcılık yapmadan her vatandaşa aynı mesafede oldukların belirterek, Suruç Belediyesinin Suruç halkına güzel hizmetler yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
AÜ’den sosyal medya için bilimsel araştırmaAÜ’den sosyal medya için bilimsel araştırma
Kaçamadan yakayı ele veren gaspçı tutuklandıKaçamadan yakayı ele veren gaspçı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevi Suruç Suruç Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Kritik genelge yayınlandı

Kritik genelge yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

Ceren'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı!

Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü! 1 ölü,1 yaralı

İnşaat halindeki okulda iskele çöktü! 1 ölü,1 yaralı

Trabzon'da 11 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi

Trabzon'da 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Metin Topuz hakkında ikinci kez zorla getirme kararı

Metin Topuz hakkında flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.