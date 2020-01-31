Suruç davasına devam edildi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 5 yıl önce 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan, terör örgütü DEAŞ üyesi canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz'ün kendisini patlattığı terör saldırısı davasının görülmesine devam edildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG denetimindeki Ayn El Arap bölgesine yardım götürmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. 5 yıl önce gerçekleşen canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın 13'üncü duruşması, güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan Salonu'nda gerçekleştirildi. Duruşmaya, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralananlar, davaya müdahil olan avukatlar, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, önceki savunmasını tekrarladığını ifade etti. Duruşma patlamada yakınlarını kaybedenlerin söz almasıyla devam etti. Kızı Nazegül Boyrazı'ı kaybeden Bayram Boyraz, İstanbul'dan 17 saatlik yoldan geldiğini söyleyip, saldırının bir an önce aydınlatmasını istedi.

Canlı bomba saldırısından yaralı kurtulan Aydeniz Aslan, olayın üzerinden 5 yıl geçtiğini ancak davada yol alınamadığını ileri sürdü.

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel ise müdahil olarak katıldığı davada söz alarak, saldırıda toplumun vicdanını yaraladığını, 80 milyon Türk vatandaşının bu dosyaya müdahil edilmesi gerektiğini dile getirdi. Terör saldırısı sonrası etkin bir soruşturma yapılmadığını ve hala geç kalınmadığını belirterek, "Biz dosyanın tek tutuklusu Yakup Şahin'in mahkemeye getirilmesini istiyoruz. Getirilmiyorsa bize gerekçesini söylesinler" diye konuştu.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Mahkeme, savunmalar ardından karar için duruşmaya ara verdi. Verilen bir saat aranın ardından mahkeme heyeti, avukatların sanık Yakup Şahin'in duruşma salonunda hazır edilmesi, patlamanın yaşandığı günün tüm görüntülerinin analiz edilip, canlı bomba Abdurrahman Alagöz ile İmam Abdullah Ömer Aslan'ın bağlantısının olup olmadığının tespit edilmesine karar verip duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

