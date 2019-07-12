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Suruç davasında mahkeme görüntü ve telsiz kaydı istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015 tarihinde, 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan, terör örgütü DEAŞ üyesi canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz'ün kendisini patlattığı terör saldırısına ilişkin 2 polis hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Suruç davasında mahkeme görüntü ve telsiz kaydı istedi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015 tarihinde, 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan, terör örgütü DEAŞ üyesi canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz'ün kendisini patlattığı terör saldırısına ilişkin 2 polis hakkında açılan davanın duruşması görüldü. Mahkeme, olay öncesi 13 günün kamera kayıtları ve polis telsiz konuşmalarını istedi.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Aynel Arab (Kobani)'ye yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Saldırının ardından dönemin Suruç Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Terörle Mücadele ve Asayiş birimlerinden sorumlu polisler Ali Koçak ve Ahmet Oğuz Davarcı, 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihmal' suçlamasıyla yargılandığı davanın 4’üncü duruşması Suruç Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya polis memurları Ali Koçak, Ahmet Oğuz Davarcı katılmazken, mağdur aileleri ve avukatları ise mahkemede hazır bulundu.
‘GÖREVLİ DİĞER POLİSLER DE DİNLENSİN’
Mahkemenin kimlik tespitinin ardından savunma yapan Avukat Gülhan Kaya, önceki celsede Ahmet Oğuz Davarcı’nın beyanında geçen ve o gün birlikte görev yaptıklarını ve önlem aldıklarını iddia ettiği polis memurları Bayram Okuducu, Hamza Maviş ve Abdürrahim Özdemir’in dinlenmesini talep etti.
Olay öncesi ve sonrası 2015 yılının 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde yapılan telsiz konuşmalarının dosyaya girmesi talebinde bulunan Kaya, "Sanık Ahmet Oğuz Davarcı’nın kendi beyanında belirttiği ve toplanmasını da kendinin söylediği, bizi de önlem alınmadığına dair toplanmasını istediğimiz delil olan olay anı ve öncesine ait kamera kayıtlarının dosyaya celbini talep ederiz" diye konuştu.
MAHMEKEME TELSİZ KAYITLARINI İSTEDİ
Avukat savunmasının ardından kararını veren mahkeme heyeti, olay yerinde Ahmet Oğuz Davarcı ile birlikte görev yapan polis memurları Bayram Okuducu, Hamza Maviş ve Abdürrahim Özdemir’in tanık olarak dinlenmesine, 07 ve 20 Temmuz 2015 tarihleri arasında saat 08.00’den 12.01’e kadar Amara Kültür Merkezi önü ve çevresini gören kamera görüntülerinin kolluk birimine müzakere yazısı yazılarak istenmesine, 08 ve 20 Temmuz 2015 tarihleri arasında saat 08.00’den 12.00’ye kadar telsiz kayıtlarının incelenmesi için ilgili kolluk birimine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 4 Şubat 2020’ye erteledi.

FOTOĞRAFLI

Suruç davasında mahkeme görüntü ve telsiz kaydı istedi

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