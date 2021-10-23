Suruç davasında tek tutuklu sanık, 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce, 33 kişinin yaşamını yitirdiği IŞİD saldırısında karar açıklandı. Buna göre davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

20 Temmuz 2015 günü, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin Suruç merkezinde basın açıklaması yaptığı sırada IŞİD intihar saldırganı Abdurrahman Alagöz'ün patlattığı bomba sonucu 33 genç hayatını kaybetti, 100'den fazlası yaralandı.

Amara Kültür Merkezi bahçesinde yapılan açıklamayan katılan gençler, Kobani'deki çocuklara oyuncak ve yardım eşyası götürüyordu.

Davanın ilk duruşması bombalı saldırıdan 21 ay sonra, 5 Mayıs 2017'de Hilvan'da görülmüştü.

213 sayfalık İddianamede, Abdurrahman Alagöz dışında, saldırının failleri olarak 10 Ekim Ankara Gar'ındaki saldırıyı organize eden ve Gaziantep'teki bir hücre evi baskınında kendilerini patlatarak öldüren Yunus Durmaz ve Halil İbrahim Durgun ile birlikte 10 Ekim Ankara Tren Garı davası sanıklarından Yakup Şahin, firari olan Deniz Büyükçelebi ile İlhami Bali yer aldı. Yani faillerin üçü ölü, ikisi firariydi. Gar saldırsını planlayanlardan biri olarak tutuklanan Yakup Şahin ise bu davanın da tek tutuklu failiydi.

Mahkeme heyeti, İlhami Bali ve Deniz Büyükçelebi'nin dosyalarının aramaları devam ettiği gerekçesiyle ayrılmasına karar verdi.

Ankara Gar saldırısının da sanığı olan Yakup Şahin, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Tutuklu Yakup Şahin, "Benim kimseyle anlaşmam yok. Sadece sahipsiz olduğum için buradayım. 'Halil İbrahim yaptırdı' diye ifadem olmasaydı burada olmayacaktım. Tek bir söz söylediğim için buradayım" savunmasını yaptı.

Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçundan 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, eylemin teşebbüs noktasından kalmasından bin 890 yıl, patlayıcı bulundurmaktan 10 yıl ve 40 bin TL ceza aldı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "33 düş yolcusunun katilleri açığa çıkıncaya kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. Suruç katliamının önü alınsaydı, Ankara Gar katliamı olmayacaktı" dedi.

Hayatını kaybeden Hatice Ezgi Saadet'in babası Ali Saadet, "Buraya binlerce kilometre yol alarak keyfiyetten gelmiyoruz. Çocuğumun katili bir kişi değil" şeklinde seslendi.

Savunma avukatları, Azzo Halaf Süleyman el Aggal'in dosyasının da birleştirilmesini istedi.

Bu ismin, İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Ocak 2021 tarihinde 'Sultanahmet ve Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden DEAŞ'lı terörist yakalandı' başlığıyla servis edilen açıklamada adı geçtiğini söylediler.

Ancak mahkeme heyeti dosyaların birleştirilmesi talebini reddetti.

Mahkeme ayrıca Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, katliamdan yaralı olarak kurtulan Çağla Seven, saldırıda ölen Çağdaş Aydın'ın babası Fethi Aydın ve avukat Sezin Uçar hakkında "mahkeme heyetine hakaret ve tehditte bulunduğu" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Avukat Sezin Uçar:

Duruşmanın ardından Suruç İçin Adalet Platformu avukatlarından Sezin Uçar, mahkemenin sadece tek bir sanık hakkında mahkumiyet kararı vererek "Suruç Katliamı'nın bağlantılarını ortaya çıkarma konusundaki isteksizliğini ve iradesizliğini göstermiş olduğunu" söyledi:

"Davanın bu şekilde sonuçlandırılmak istenmesi, katliamın hem siyasi sorumluları hem de diğer sorumlularına sirayet ettirilmek istenmemesinin de bir gerekçesidir. Ahmet Davutoğlu bu dava ile ilgili açıklamada bulundu ama tanık olarak dinlenme talebimiz reddedildi. Dava sürecinde birçok talebimiz oldu ancak hiçbiri kabul edilmedi. Bugün verilen kararla diğer sorumluların yargılanmasının önüne geçildi. Bu kararı böyle değerlendirebiliriz. Adalet mücadele bu mahkemeyle başlamadı bu kararla da bitmeyecek."