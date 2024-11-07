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  4. Suruç Devlet Hastanesi'nde iğrenç olay! Doktor, hastayı taciz etti

Suruç Devlet Hastanesi'nde iğrenç olay! Doktor, hastayı taciz etti

07.11.2024 20:17
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hastanede görevli doktor, bir kadın hastayı taciz etti. Hastanın o anları kamera altına almasıyla ortaya çıkan iğrenç olayda doktor gözaltına alındı.

Suruç Devlet Hastanesi'nde iğrenç olay! Doktor, hastayı taciz etti

Olay, Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V., muayeneye gelen kadın hasta L.İ.'yi (25) taciz etti. Bunun üzerine kadın, hastaneye kontrol için ikinci kez gittiği sırada cep telefonunu odadaki pencerenin kenarına koyarak kayıt yaptı ve tacizi ortaya çıkardı.

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GÖZALTINA ALINDI

L.İ., kayıt altına aldığı görüntülerle birlikte polise giderek doktor hakkında şikayette bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde doktor H.F.V. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Doktor cinsel taciz
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