Suruç katliamının 6. yılında düzenlenen eylemlere polis müdahale etti, onlarca kişi gözaltına alındı

Suruç'ta 33 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısının 6. yılında İstanbul Kadıköy'de gerçekleşen anma eylemine polis müdahale etti.

20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen saldırıyı anmak için düzenlenen eylemde, olayla ilgili soruşturmanın etkin yürütülmediğine dikkat çekildi.

Polis, "suç unsuru içeren sloganlar atıldığını" söyleyerek eyleme müdahale edileceği uyarısında bulundu. Ardından polisin plastik mermi ve biber gazı kullanarak müdahale ettiği eylemciler, darp edilerek gözaltına alındı. Cumhuriyet'in haberine göre bir üniversite öğrencisinin de burnu kırıldı.

Polisin müdahalesi sırasında basın çalışanlarının da yaralandığı görüldü. AFP muhabiri Bülent Kılıç, kendisinin ve diğer gazetecilerin şiddete maruz kaldığını belirtti.

https://twitter.com/Kilicbil/status/1417560615162454017?s=20

Gazeteci Emre Orman Twitter'da yayınladığı görüntülerle, kendisinin ve diğer gazetecilerin şiddete maruz kaldığını söyledi.

https://twitter.com/eemreorman/status/1417539737628418055?s=20

İstanbul'daki eyleme Suruç Aileleri İnsiyatifi, Suruç patlamasından yaralı kurtulanlar, HDP Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya ve Züleyha Gülüm de katıldı. Anmada konuşan aileler 6 yıldır adalet aradıklarını, adalet aramaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Ankara ve İzmir'de de anma eylemlerine polis izin vermedi, çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir'deki eyleme, HDP'li milletvekilleri Murat Çepni ve Serpil Kemalbay da katıldı.

Suruç'ta katliamın 6. yılı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Kobani'ye yardım götürmek üzere toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin basın açıklaması yaptığı sırada intihar saldırısı düzenlendi. IŞİD'in saldırısında 33 kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

Saldırıya uğrayan topluluğun Kobani'ye giderek, yerel halka yardım götürmek istediği belirtiliyordu. Kobani etkinliği kapsamında bir kütüphane inşa edileceği, bir çocuk yuvasının boyanacağı ve oyun parkı yapılacağı açıklanmıştı.