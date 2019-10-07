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Suruç Olası Operasyondan Endişeli

07.10.2019 19:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’ya bağlı Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin sınır hattında da TSK askeri operasyon hazırlıklarını sürdürüyor, halk ise “sorunların büyümesinden endişeli”

Suriye’nin Kobani kentine komşu olan Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde yaşayanlar olası askeri operasyonun sınır bölgesini olumsuz etkileyeceğini belirterek operasyon yerine barışçıl çözümlerin devreye konulmasını istedi.
Pazar gecesi Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenleyeceği askeri operasyona ilişkin harekete geçeceğinin açıklanması üzerine bu sabah saatlerinden itibaren Tel Abyad ve Rasulayn’dan ABD ve koalisyon güçlerine ait asker ve zırhlılar geri çekildi. Şanlıurfa’ya bağlı Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin sınır hattında da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri operasyon hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye’nin yakın zamanda başlatacağı askeri operasyonla ilgili olarak VOA Türkçe’ye konuşan Suruç halkı askeri operasyona endişeli yaklaşıyor.

“İnşallah savaş olmaz”

Savaştan kaçınılmasını tercih ettiğini söyleyen belirten Ahmet Kaplan, “Bazı ufak sorunların büyütülmesinin bir anlamı yok. Savaş kan ve ölüm demektir. Savaş hiçbir zaman iyi değildir. İnşallah en yakın zamanda bu operasyondan vazgeçilir. Biz operasyonun olmamasını talep ediyoruz. Hepimiz Müslüman’ız, İslam dininde her zaman barış önde gelir. Daha bir asır öncesine kadar sınırın öte tarafındakilerle aynı topraklarda yaşıyorduk. Aramıza sınır çektiler. O yüzden hepimiz kardeşiz. İnşallah savaş olmaz” dedi.

“Ortadoğu şeytan üçgenidir”

Askeri operasyonun bugün olmasa dahi yarın yapılacağını söyleyen Suruç esnafı Ali Sağlam ise, “Oraya dünya kadar silah gönderildi. O silahlar kime karşı kullanılacak? Ortadoğu bir şeytan üçgenidir. Kimin eli kimin cebindedir, bilmiyoruz. ABD daha düne kadar savunduğu, PYD’yi bugün sattı. ABD sözünde ne kadar durur, bilmiyoruz. ABD Suriye’den çıkmadı. Sadece geri çekildi. Askerleri halen oradadır. Ortadoğu’nun halkı hep eziliyor. Arap, Kürt, Türk hep eziliyor. Akılsız yöneticiler yüzünden halklar hep birbirini eziyor. Dünyanın petrolü burada ama herkes sefalet içinde yaşıyor. 5 milyon Suriyeli rezil oldu” diye konuştu.

Öte yandan Suriye’nin Kobani sınırında bulunan Suruç kent merkezi ve bağlı bölgelerde herhangi bir askeri hareketlilik gözlenmedi.

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