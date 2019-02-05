Suruç saldırısında, 7 tanık polisin talimatla alınan ifadeleri dava dosyasında

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve 33 kişinin ölümü, 104 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan canlı bomba saldırısında ihmalleri olduğu gerekçesiyle 2 polis memurunun tutuksuz yargılandığı davada, 7 tanık polisin talimatla alınan ifadeleri dava dosyasına ulaştı. Tanık polislerin tamamının olayda ihmal olmadığını söylediği bildirildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Ayn El Arab'a yardım götürmek için farklı şehirlerden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyeleri, 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi'nde bir basın açıklaması yapmak istedi. Ancak bu sırada, DEAŞ üyesi canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 33 kişi ölürken, 104 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından o dönemde Suruç Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki terörle mücadele ve asayiş birimlerinden sorumlu olan polis memurları Ali Koçak ve Ahmet Oğuz Davarcı hakkında 'görevi ihmal' suçundan dava açıldı. Suruç Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü üçüncü duruşmasına terör örgütü FETÖ/PYD soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ali Koçak ile Ahmet Oğuz Davarcı katılmadı. Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin aileleri adına ise avukat Kader Tonç hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, 25 Eylül’de görülen son duruşmada alınan ara karar doğrultusunda emniyet görevlileri Rüştü Yılmaz, Abdurrahim Özdemir, Oykun İlgün, Tanju Gündüz, Cüneyt Şanlı, Süleyman Küçükkaya ve Mehmet Yapalıal’ın tanık sıfatıyla talimatla ifadelerinin alındığını bildirdi. Tanıkların tamamının, olayda ihmal olmadığını, olaya ilişkin MOBESE kayıtlarını gerekli yerlere ilettiklerini söylediği kaydedilen duruşmada bazı tanık polislerin de patlama sırasında evlerinde olduklarını bildirdikleri kaydedildi. Avukat Kader Tonç, talimatla ifadeleri alınan 7 tanık polisin mahkeme huzurunda dinlenilmesini ve ifadelerinde bahsettikleri kamera kayıtlarının dosyaya konulmasını talep etti. Avukat Tonç, sanıklardan Ahmet Oğuz Davarcı'nın ifadesinde yer alan 19 ve 20 Temmuz 2015 tarihli telsiz konuşmalarının dökümünün yapılıp, dosyaya konulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukat Kader Tonç'un taleplerinin bir sonraki duruşmada değerlendirileceğini belirterek, duruşmayı 12 Temmuz 2019 tarihine erteledi.

FOTOĞRAFLI

