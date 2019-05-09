HABER

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 4 yıl önce Suriye'nin Kobani kentine gitmek için buluşan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyon (SGDF) üyesi 33 kişinin yaşamını yitirdiği DEAŞ'lı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın 9’uncu duruşmasında ölenlerin yakınları dinlendi, patlama anı öncesinde ve sonrasındaki görüntülerin kesintisiz olarak gönderilmesine, gönderilen görüntülerin bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine karar verildi.

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

Suruç'ta bulunan Amara Kültür Merkezi bahçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kobani kentine yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerinin basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ üyesi Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında halen Ankara Garı'ndaki saldırıyla ilgili olarak tutuklu bulunan Yakup Şahin ile Suriye'de bulunduğu belirtilen Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali hakkında 140'ar kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FAİLLERDEN 3'Ü ÖLDÜ 2'Sİ FİRAR ETTİ

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 213 sayfalık iddianamede, bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, incelenen deliller, kamera kayıtları ve teşhis yapılması sonucu DEAŞ'lı Abdurrahman Alagöz olduğu bildirildi. İddianamede, saldırının failleri olarak Abdurrahman Alagöz ile 10 Ekim Ankara Gar'ındaki saldırıyı organize eden ancak Gaziantep’teki bir hücre evi baskınında kendilerini patlatarak öldüren Yunus Durmaz ve Halil İbrahim Durgun ile 10 Ekim Ankara Tren Garı davası sanıklarından Yakup Şahin ve firari Deniz Büyükçelebi ile İlhami Mali yer aldı. Bu nedenle davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin oldu.

ÖLENLERİN AİLELERİ DİNLENDİ

Davanın 9’uncu duruşması, Hilvan ilçesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Jandarmanın yoğun önlem aldığı duruşmaya, saldırıdan yaralı kurtulanlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri ve HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ayşe Sürücü ile Nusrettin Maçin katıldı. Ankara'daki Tren Garı saldırısıyla ilgili tutuklu bulunan ve Suruç davasının tek tutuklu sanığı olan Yakup Şahin, duruşmaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada ölenlerin yakınları ile tanıkların ifadeleri alındı.

Ailelerin ardından söz alan avukat Kader Tonç, saldırı gününe dair MOBESE görüntülerinin ilk defa dosyaya girdiğini söyledi. Dosyaya giren görüntülerde yaptıkları incelemede olay sonrasına ait görüntülerin beş saatlik kısmının kesildiğini bu kısmın ne olduğunu sordu. Gelen görüntüleri TEM şubede çalışan 2 polis memurunun incelediğini, bu kişilerin bu konuda uzman olup olmadığının bilinmediğini aktaran Tonç, canlı bombanın patlama öncesinde mutlaka keşif yaptığını, önceden yapılan bu keşif için görüntülerin geriye dönük incelenmesini talebinde bulundu.

‘İLYAS AYDIN'I ARAŞTIRACAK MISINIZ?’

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel ise, "DEAŞ emiri İlyas Aydın, Suruç katliamını biz yaptık diyor. Bunu araştıracak mısınız? Eğer buradaki herkesin ve toplumun adalet duygusunu zedelemek istemiyorsanız, bu katliamı her yönüyle araştırmak zorundasınız” diye konuştu.

Davanın tek sanığı olan Yakup Şahin’e dava sonucunda 33 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin vicdanları rahatlatmayacağını aktaran Öncel, mahkeme heyetine dönerek “Orada sizin çocuğunuz ya da benim çocuğum olabilirdi. Biraz vicdanınız varsa gerçeği ortaya çıkarmak için çaba harcarsınız. DEAŞ emiri İlyas Aydın 'Suruç, Ankara katliamlarını biz yaptık' diyor. Bu demeçler dikkate alınmalı. Birkaç duruşma önce tanık olarak dinlenen Abdullah Ömer Aslan dosyanın şu anda en kilit ismidir. Bu kişi ciddi anlamda araştırılmalı. Bu kişinin verdiği ifade tamamen yalandır. Bu kişi hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunması talebinde bulunuyoruz” diye konuştu.

Ardından söz alan iddia makamı Sanık Deniz Büyükçelebi, İlhami Balı hakkındaki yakalama kararının devamına, tanık Abdullah Ömer Aslan’ın kullandığını beyan ettiği telefonunun HTS kayıtlarının istenmesine ve Aslan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, sanık Yakup Şahin'in delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

DAVA 7 AĞUSTOSA ERTELENDİ

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Deniz Büykçelebi ve İlhami Balı hakkında yakalama kararının devamına, Abdullah Ömer Aslan hakkında suç duyurusu talebinin HTS kayıtlarının incelenmesinden sonra karara bağlanmasına, İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak patlama anı öncesinde ve sonrasındaki görüntülerin kesintisiz olarak gönderilmesine, gönderilen görüntülerin bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine, Abdurrahman Alagöz’ün olay günündeki hareketlerine göre alakalı olduğu şahısların tespit edilip robotlaştırılmasına, İlyas Aydın hakkındaki bilgi ve soruşturmanın emniyet müdürlüğünden talep edilmesine karar vererek duruşmayı 7 Ağustos tarihine erteledi.

Kaynak: DHA

PARTNER Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir! Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir!
Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacakKapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak
Ordu’nun yaylalarına kar yağdı/ek fotoğraflarOrdu’nun yaylalarına kar yağdı/ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
suruç saldırısı Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Anayasa Mahkemesi'nden Hizb-ut Tahrir kararı!

Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar!

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

Köprüden geçen traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Gören sinir krizi geçirdi! Feci ölüm

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

'Gizli görev' diyerek define kazısı yapan albay ve emniyet müdürü yakayı ele verdi

Ekipleri şaşkına çeviren olay! 'Gizli görevdeyiz' deyip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.