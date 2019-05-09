Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

Suruç'ta bulunan Amara Kültür Merkezi bahçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kobani kentine yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerinin basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ üyesi Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında halen Ankara Garı'ndaki saldırıyla ilgili olarak tutuklu bulunan Yakup Şahin ile Suriye'de bulunduğu belirtilen Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali hakkında 140'ar kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. FAİLLERDEN 3'Ü ÖLDÜ 2'Sİ FİRAR ETTİ



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 213 sayfalık iddianamede, bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, incelenen deliller, kamera kayıtları ve teşhis yapılması sonucu DEAŞ'lı Abdurrahman Alagöz olduğu bildirildi. İddianamede, saldırının failleri olarak Abdurrahman Alagöz ile 10 Ekim Ankara Gar'ındaki saldırıyı organize eden ancak Gaziantep’teki bir hücre evi baskınında kendilerini patlatarak öldüren Yunus Durmaz ve Halil İbrahim Durgun ile 10 Ekim Ankara Tren Garı davası sanıklarından Yakup Şahin ve firari Deniz Büyükçelebi ile İlhami Mali yer aldı. Bu nedenle davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin oldu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir! Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak Ordu’nun yaylalarına kar yağdı/ek fotoğraflar

ÖLENLERİN AİLELERİ DİNLENDİ



Davanın 9’uncu duruşması, Hilvan ilçesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Jandarmanın yoğun önlem aldığı duruşmaya, saldırıdan yaralı kurtulanlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri ve HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ayşe Sürücü ile Nusrettin Maçin katıldı. Ankara'daki Tren Garı saldırısıyla ilgili tutuklu bulunan ve Suruç davasının tek tutuklu sanığı olan Yakup Şahin, duruşmaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada ölenlerin yakınları ile tanıkların ifadeleri alındı. Ailelerin ardından söz alan avukat Kader Tonç, saldırı gününe dair MOBESE görüntülerinin ilk defa dosyaya girdiğini söyledi. Dosyaya giren görüntülerde yaptıkları incelemede olay sonrasına ait görüntülerin beş saatlik kısmının kesildiğini bu kısmın ne olduğunu sordu. Gelen görüntüleri TEM şubede çalışan 2 polis memurunun incelediğini, bu kişilerin bu konuda uzman olup olmadığının bilinmediğini aktaran Tonç, canlı bombanın patlama öncesinde mutlaka keşif yaptığını, önceden yapılan bu keşif için görüntülerin geriye dönük incelenmesini talebinde bulundu.

‘İLYAS AYDIN'I ARAŞTIRACAK MISINIZ?’



Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel ise, "DEAŞ emiri İlyas Aydın, Suruç katliamını biz yaptık diyor. Bunu araştıracak mısınız? Eğer buradaki herkesin ve toplumun adalet duygusunu zedelemek istemiyorsanız, bu katliamı her yönüyle araştırmak zorundasınız” diye konuştu. Davanın tek sanığı olan Yakup Şahin’e dava sonucunda 33 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin vicdanları rahatlatmayacağını aktaran Öncel, mahkeme heyetine dönerek “Orada sizin çocuğunuz ya da benim çocuğum olabilirdi. Biraz vicdanınız varsa gerçeği ortaya çıkarmak için çaba harcarsınız. DEAŞ emiri İlyas Aydın 'Suruç, Ankara katliamlarını biz yaptık' diyor. Bu demeçler dikkate alınmalı. Birkaç duruşma önce tanık olarak dinlenen Abdullah Ömer Aslan dosyanın şu anda en kilit ismidir. Bu kişi ciddi anlamda araştırılmalı. Bu kişinin verdiği ifade tamamen yalandır. Bu kişi hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunması talebinde bulunuyoruz” diye konuştu. Ardından söz alan iddia makamı Sanık Deniz Büyükçelebi, İlhami Balı hakkındaki yakalama kararının devamına, tanık Abdullah Ömer Aslan’ın kullandığını beyan ettiği telefonunun HTS kayıtlarının istenmesine ve Aslan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, sanık Yakup Şahin'in delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.