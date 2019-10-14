Suruç ve Kobani’de Sessizlik Hakim

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi karşısında bulunan Tel Abyad, Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontroluna geçerken bir diğer hedef Suruç sınırındaki Kobani’de ise sessizlik hakim.

Türkiye'nin kuzey ve doğu Suriye'ye yönelik başlattığı operasyon kapsamında Tel Abyad kent merkezi ÖSO kontrolüne geçerken, Resulayn bölgesinde çatışmalar sürüyor. Tel Abyad kent merkezinde kontrol sağlayan ÖSO grupları güneye M-4 karayoluna ulaşmak için operasyonu sürdürüyor. Tel Abyad’ın ÖSO gruplarına geçmesinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da işaret ettiği Kobani’ye çevrildi.

Suriye'nin Kobani sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi kent merkezinde ise sessizlik hakim; hayat olağan seyrinde devam ediyor. Aynı şekilde Suruç ve Kobani’yi ayıran Mürşitpınar Sınır Kapısı hattında ise olağan dışı bir askeri hareketlilik gözlenmiyor.

Önceki gün Suriye Demokratik Güçleri (SDG), rejim ve Rusya'nın sınır kontrolü üzerinde anlaştıkları iddialarının ortaya atılması üzerine gözlerin çevrildiği Kobani’de gün içinde herhangi bir çatışma ya da bombardıman sesi duyulmadı.

Öte yandan Suruç sınırından Kobani kent merkezinde YPG’ye ait bayrağın bulunduğu gözlendi.

