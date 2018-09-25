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Suruç'ta 33 kişinin öldüğü 'canlı bomba' davasında 7 polis mahkemede dinlenecek

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 19:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015 tarihinde, terör örgütü DEAŞ üyesi canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz’ün kendisini patlatması sonucu 33 kişinin öldüğü, 104 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 2 polis hakkında 'görevi ihmal' suçundan görülen davada 7 polis, tanık sıfatıyla ifade verecek.

Suruç'ta 33 kişinin öldüğü 'canlı bomba' davasında 7 polis mahkemede dinlenecek

Ali LEYLAK/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015 tarihinde, terör örgütü DEAŞ üyesi canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz’ün kendisini patlatması sonucu 33 kişinin öldüğü, 104 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 2 polis hakkında 'görevi ihmal' suçundan görülen davada 7 polis, tanık sıfatıyla ifade verecek.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Kobani'ye yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Saldırının ardından dönemin Suruç Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Terörle Mücadele ve Asayiş birimlerinden sorumlu polisler Ali Koçak ve Ahmet Oğuz Davarcı hakkında Suruç Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı. Suruç Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasına 'Görevi kötüye kullanma ve ihmal' suçundan tutuksuz yargılanan polis memurları Ali Koçak ve Ahmet Oğuz Davarcı katılmadı. Daha önce dinlenmeyen tanıkların ifadesinin alınmasıyla başlayan duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi. Daha önceki duruşmanın kararlarını ve olay gününe ilişkin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen mahkeme heyeti, aralarında saldırı sırasında Suruç Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler Rüştü Yılmaz, Abdurrahim Özdemir, Oykun İlgün, Tanju Gündüz, Cüneyt Şanlı, Süleyman Küçükkaya ve Mehmet Yapalıal’ın tanık sıfatıyla tekrar dinlenmesi için adreslerine tebligat gönderilmesine karar vererek duruşmayı 5 Şubat 2019 tarihine erteledi.

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