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Suruç’ta arsa kavgası: 8 yaralı

05.04.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında arsa nedeniyle çıkan kavgada biri ağır 8 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Ziyaret Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında arsa nedeniyle çıkan kavgada biri ağır 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Ziyaret Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, akraba olan iki aile arasında mahalledeki bir arsa nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine silah, bıçak, taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada Salih S., Abdulkadir S., Abdulkadir S., Mahmut S., Sara S., Vedat S., Hadle Ö, ve İzzet Ş. yaralandı.
Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden güvenlik güçleri kavgayı müdahale ederek sonlandırırken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hadle Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ve jandarmanın mahalledeki önlemi devam ederken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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