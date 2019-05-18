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Suruç'ta durmayan şüpheli araca uyarı ateşi açıldı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde plakası terör olaylarında kullanılabilecek araçlar listesinde yer alan ve 'dur' ihtarına uymayan minibüse polis tarafından uyarı ateşi açıldı.

Suruç'ta durmayan şüpheli araca uyarı ateşi açıldı: 5 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde plakası terör olaylarında kullanılabilecek araçlar listesinde yer alan ve 'dur' ihtarına uymayan minibüse polis tarafından uyarı ateşi açıldı. 5 kişinin yaralandığı minibüsün tarım işçilerini taşıdığı öğrenildi.
Olay, ilçeye bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis şüpheli araç ve kişileri kontrol etmek için mahalle çıkışında uygulama noktası oluşturdu. Polis, bu sıra uygulama noktasına gelen Numar T.'nin kullandığı bir minibüsü plakası ve tarifi terör olaylarında kullanılabilecek araçlar listesinde olduğu için durdurmak istedi. Polis 'dur' ihtarına uymayan minibüsü durdurmak için uyarı ateşi açtı. Açılan ateşte minibüsteki Hava Algac, Emine Çalışan, Gülcan Ertaş, Aysel Geçici, Zehra Kurt ayaklarından yaralandı. Yaralılar ekiplerin haber verdiği ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, minibüsün Suruç’tan, Gaziantep’e çapa işinde çalışmak için yola çıkan 19 tarım işçisini taşıdığı belirlendi. Minibüsün sürücüsü ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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