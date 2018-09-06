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Suruç’ta minibüs devrildi: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 Suriyeli yaralandı.

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 Suriyeli yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suruç Konaklama Tesislerinde kalan Suriyelileri taşıyan İsa Ceylan’ın kullandığı 07 ATT 447 plakalı minibüs, ani manevra yapması sonucu devrildi. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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