Suruç’ta minibüs devrildi: 8 yaralı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 Suriyeli yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suruç Konaklama Tesislerinde kalan Suriyelileri taşıyan İsa Ceylan’ın kullandığı 07 ATT 447 plakalı minibüs, ani manevra yapması sonucu devrildi. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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