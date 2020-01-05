HABER
  4. Suruç'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Suruç'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, dün otomobil ve yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Melek Akaltun ve Semra Çelik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, dün otomobil ve yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Melek Akaltun ve Semra Çelik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı, 4'e yükseldi.
Kaza, dün akşam, Şanlıurfa- Gaziantep yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Suruç'tan Şanlıurfa'ya yolcu taşıyan Halil Çankaya'nın kullandığı 63 FB 472 plakalı minibüs ile Fevzi Akaltun yönetimindeki 63 AAY 346 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Melek, Meliha, Kerem, Merve ve Fevzi Akaltun, Osman ile Ali Özşimşek, Asiye ve Ekrem Demir, Semra Çezik, Remzi Kalkan, Yaşar Yüce, Halil Ceylan ile Mübarek Şimşeksoy yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 14 yaralıyı ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Meliha Akaltun ile Asiye Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Sağlık durumu kritik olan Melek Akaltun ile Semra Çelik ise bugün tedavi gördüğü Suruç Devlet Hastanesi'nde hayatını yitirdi. Melek Akaltun ve Semra Çelik'in otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınan cenazeleri, Suruç'taki aile mezarlığında toprağa verildi. Kazada yaralanan 10 kişinin tedavisine devam edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldıMahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldı
Baraka ev yangında kül olduBaraka ev yangında kül oldu
Ordulu inşaat işçisi, Gürcistan'da yanan minibüsünde ölü bulunduOrdulu inşaat işçisi, Gürcistan'da yanan minibüsünde ölü bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Kalçası yine olay oldu! Kalçanı göstermek için...'

Kalçası yine olay oldu! Kalçanı göstermek için...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Konya'da ormanda bahisle köpek dövüştüren 4 kişi gözaltına alındı

Vahşeti çocuklarıyla izleyip, bahis oynadılar!

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

Meteoroloji'den yarın için (6 Ocak) kritik hava durumu uyarısı (İstanbullular dikkat)

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.