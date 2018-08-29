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Suruç'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 23:36 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, traktör ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, traktör ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Suruç-Akçakale karayolundaki Ziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Akbaş yönetimindeki 35 EHS 18 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Hüseyin Akbaş ile otomobilde bulunan Sabri Akbaş, Mehmet Akbaş, Haci Akbaş ve İslim Akbaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Sabri Akbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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