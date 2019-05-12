HABER

Suruç'ta PKK'lı terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 13:09 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı.

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı.
Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptıkları sınır hattındaki Ziyaret Mahallesi kırsalında kaçak yollarla yurda bir kişinin girdiğini fark etti. Gözaltına alınan kimliği açıklanmayan kişinin yapılan incelemede PKK/PYD'li terörist olduğu anlaşıldı. Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen terörist, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Türkiye'nin en genç yaban hayatı fotoğrafçısından sergiTürkiye'nin en genç yaban hayatı fotoğrafçısından sergi
Van'da kamyon kasasında 103 kaçak göçmen yakalandıVan'da kamyon kasasında 103 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.