Suruç'ta polis midibüsü devrildi: 10 yaralı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, çevik kuvvet ekiplerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 10 polis yaralandı.
Kaza, bu sabah Suruç'un Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Çevik kuvvet polislerini taşıyan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen midibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 10 polis yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı polisler, Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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