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Suruç’ta taban suyu yükseldi, mahalleleri su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 17:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, taban suyu yükselmesi nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, taban suyu yükselmesi nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Taban suyundan korunmak isteyen vatandaşlar, evlerinin girişlerine kum torbasıyla barikat yapıyor.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı’nda yer alan dünyanın en uzun 5’inci tüneli olan Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi kapsamında su verilmeye başlamasıyla birlikte bölgedeki bazı yerleşim kesimlerinde taban suyu yükselmeye başladı. İlçenin birçok kırsal mahallesinde yaşanan sorun, tedirginliğe sebep oldu. Bazı mahalle sakinleri, suların evlerine gelmemesi için kum torbalarıyla set çekerek suyun yönünü değiştirmeye çalıştı. Tarımsal sulama için tarlaya su verilmeye başlamasıyla birlikte ilçeye bağlı Aligör Mahallesi’ndeki evlerin sular altında kaldığını ifade eden vatandaşlar, bir an önce sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istendi.

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