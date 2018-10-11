Suruç'ta TIR'lar çarpıştı; sürücülerden biri öldü, diğeri yaralı

Ömer ŞULUL/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 2 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden biri yaşamını yitirdi, diğeri ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Suruç'a bağlı 11 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Karakaş yönetimindeki 13 AV 809 plakalı TIR ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 KT 532 plakalı TIR çarpıştı. Kazada sürücüler, yaralanırken, çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Ahmet Karakaş, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç
15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar
İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi
CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti
Aldatıldığını Google Harita'dan böyle öğrendi
Hastalığını duyunca apar topar mahkeme salonunu boşalttılar!
Saklı cennetin altına keşfedildi! 'Canavar' 30 milyon yaşında
Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!
CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Muhtar Kent ismi öne çıktı
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum