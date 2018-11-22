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Suruç'taki ‘canlı bomba’ davası ertelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 19:08 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen, 34 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davada, mahkeme, eksik dosyaların giderilmesi karar verip, duruşmayı erteledi.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen, 34 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davada, mahkeme, eksik dosyaların giderilmesi karar verip, duruşmayı erteledi.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Kobani'ye yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı.
Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında halen Ankara Gar saldırısından dolayı tutuklu olan Yakup Şahin ile Suriye'de bulunduğu belirtilen Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali hakkında 104'er kez müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın yedinci duruşması, Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Jandarmanın önlem aldığı duruşmaya, saldırıda yaralı kurtulan ve hayatını kaybedenlerin yakınları ile HDP Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan ve Ayşe Sürücü’nün de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. Ankara'daki Tren Garı saldırısıyla ilgili tutuklu bulunan ve Suruç davasının tek tutuklu sanığı olan Yakup Şahin, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.
Mahkeme heyeti, davaya müdahil olan avukatların dosyaya ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Davada tek tutuklu sanık Yakup Şahin, duruşmada, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Müdahil avukatlar, saldırıya ilişkin daha detaylı inceleme yapılmasını talep etti. Saldırıda yakınlarını kaybedenler ile yaralananlar ise yaşadıkları mağduriyetleri dile getirerek, sanık Şahin'in mahkemeye getirilmesini istedi.
Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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