Suruç'taki canlı bomba davası görüldü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen, 34 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davada, mahkeme, olay gününe ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının dosyaya eklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015'te 34 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına yol açan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın 6'ncı duruşması yapıldı. Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan Salonu'nda gerçekleştirilen duruşmaya, HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Nusrettin Maçin ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, davaya müdahil olan avukatların dosyaya ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Davada tek tutuklu sanık Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Müdahil avukatlar, saldırıya ilişkin daha detaylı inceleme yapılmasını talep etti. Saldırıda yakınlarını kaybedenler ile yaralananlar ise yaşadıkları mağduriyetleri dile getirerek, sanık Şahin'in mahkemeye getirilmesini istedi. Mahkeme heyeti, dava dosyasına, olay gününe ait güvenlik kamerası kayıtlarının detaylı olarak eklenmesini kararlaştırarak duruşmayı, 22 Kasım 2018'e erteledi.
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